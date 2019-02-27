2019/02/27 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد دان الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق المجزرة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق 50 ايزيدية في بلدة الباغوز في ريف دير الزور السورية.ايزيدي 24 حصلت على نسخة من بيان اتحاد الأدباء والكتاب و جاء فيه :- ينطلق الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق بأعلى صوته، ليدين قتل المدنيين الأيزيديين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستصرخين الضمير الإنساني.. أدباء العراق يدينون قتل ٥٠ أيزيديةً وأطفالهن) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستصرخين الضمير الإنساني.. أدباء العراق يدينون قتل ٥٠ أيزيديةً وأطفالهن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).