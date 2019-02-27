2019/02/27 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 26lfxytesZQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من يطرق باب من واشنطن أم طهران ؟ شاهد ذلك) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من يطرق باب من واشنطن أم طهران ؟ شاهد ذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).