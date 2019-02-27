كوادر صحة قطاع الحمدانية تطبّق خطوات طبّ الاسرة وتلتقي بعوائل قضاء الحمدانية.

2019/02/27 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل قامت كوادر تعزيز الصحة في قطاع الحمدانية لمركز صحي الحمدانية لطب الاسرة بزيارات ميدانية للبيوت في قضاء الحمدانية بهدف نشر الوعي الصحي وحسب تعليمات وحدة تعزيز الصحية حول مرض اللشمانيا وتم توزيع بروشورات للمواطنين بخصوص حملة مكافحة اللشمانيا (حبة حلب ) وتوعية المواطنين عنها للوقاية من مسبباتها.وهذا المرض (حبة […]

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