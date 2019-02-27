بالفيديو والصور... السماء تمطر أسماكا في مالطا

2019/02/27 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، ومجموعة من الصور التي تظهر تساقط أسماك في الشوارع بمالطا.وقام المارة في الشوارع بجمع الأسماك التي لفظها البحر بسبب عاصفة شديدة ضربت الساحل الشمالي الشرقي لمالطا برياح سرعتها وصلت لمئة كيلومتر في الساعة.وتسببت الرياح القوية التي صاحبتها أمطار غزيرة بارتفاع الأمواج، وتحليق الأسماك قبالة البحر وسقوطها على الطرقات.

وبدأ السكان المحليون باستقبال الضيوف غير المتوقعين الذين جلبتهم الأمواج، وهي كميات كبيرة من الأسماك.

وذكر موقع "يورو نيوز" أن وسائل الإعلام المحلية قالت في أخبارها "إنها تمطر أسماكا في مالطا!".

وجاءت هذه الأسماك من مزرعة سمكية في الخليج وطارت بسبب الأمواج العالية، وحذرت خدمة مراقبة البيئة البحرية الأوروبية كوبرنيكوس من أمواج يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار.

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