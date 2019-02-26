2019/02/27 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلود الحسناوي - بغداد

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بالحـــزن

اغرقتنـــي ..

والمــوج عالٍ هدنــي .

تأبطــتُ جرحــي

واجبرتــهُ ان يبتســـم

طلبــتَ الفــــراق ..

والان ..

تبكـــي علــى فراقـنـــا ؟

عجبـــــي ..

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كتبتُ حتى جف حبر محبرتي ..

وتناثرت على الاوراق كلماتي ..

فما جدوى الكتابة وانتَ لاتقرأ

ولا تسمع رنين همساتي ؟!!

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