تحرير فتاتين ايزيديتين من سوريا

2019/02/27 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الحسكة قال مصدر في قوات سوريا الديمقراطية أن القوات تمكنت من تحرير فتاتين ايزيديتين من بين عوائل الدواعش الخارجين من مدينة الباغوز في ريف دير الزور السورية.المصدر اضاف في حديث ل”ايزيدي 24″ انه مع وصول قوافل عوائل الدواعش القادمين من ريف دير الزور السورية من بلدة الباغوز آخر معاقل تنظيم داعش […]

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