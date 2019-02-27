مكاسب الإسترليني وتعليقات رئيس الفيدرالي تثير اهتمامات الأسواق العالمية اليوم

2019/02/27 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من:أحمد شوقي

مباشر: أثارت مكاسب الجنيه الإسترليني وتصريحات رئيس الفيدرالي اهتمامات الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.





ومن جانبه ذكر جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين بشأن البريكست يؤثر على التوقعات السياسية للبنك، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأمريكي يرسل إشارات متضاربة مما يبرر نهج "الصبر" حيال معدلات الفائدة.





وأشار باول إلى أن السياسة النقدية للفيدرالي ستستمر في الاعتماد على البيانات والتطورات الاقتصادية، مضيفاَ أن البنك سيقوم بتقييم الوقت والنهج المناسبين لإنهاء برنامج خفض الميزانية العمومية.





مكاسب الإسترليني

شهدت العملة البريطانية مكاسب قوية خلال تعاملات اليوم أمام الدولار تجاوزت 1% في الوقت الذي تراجت فيه العملة الأمريكية لأدنى مستوى في 3 أسابيع.





وتلقى الإسترليني الدعم بعد أن كشفت تقارير صحفية اليوم أن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي من المتوقع أن تسمح لمجلس الوزراء بمناقشة خيار تمديد الموعد النهائي لاتمام البريكست إلى ما بعد 29 مارس المقبل

ومن المقرر أن يناقش البرلمان البريطاني ويصوت يوم الأربعاء المقبل على الخطوات القادمة في عملية البريكس

مؤشرات الأسهم

تراجعت الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم بعد تصريحات رئيس الفيدرالى أمام الكونجرس.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع عمليات البدء في بناء المنازل بالولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ 2016، في حين ارتفعت تصاريح البناء خلال ديسمبر الماضي.





بينما ارتفعت ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة لأول مرة في 4 أشهر خلال فبراير الجاري، فيما صعدت أسعار المنازل الأمريكية بأبطأ وتيرة في 4 سنوات.





فيما أغلقت الأسهم الأوروبية في النطاق الأخضر بدعم مكاسب قطاع التجزئة ومع ترقب تطورات البريكست.





كما تراجع مؤشر "نيكي" الياباني من أعلى مستوى في 3 أشهر بنهاية تعاملات اليوم مع هبوط قطاع التعدين.





تقلبات النفط

ارتفعت أسعار النفط هامشياً عند تسوية تعاملات اليوم في جلسة متقلبة بعد تقرير صحفي ذكر أن أوبك ستلتزم بخفض الإنتاج رغم هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





ومن جانبه وصف رئيس شركة "بي.بي" قطاع النفط الأمريكي بأن سوق بلاعقل على عكس السعودية وروسيا.





في حين انخفضت أسعار الذهب عند تسوية التعاملات بعد تعليقات رئيس الفيدرالي ورغم الأداء الضعيف للدولار الأمريكي.





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