محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام بعد تصريحات رئيس الفيدرالي

2019/02/27 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس.





وقاد قطاع الصناعة خسائر "وول ستريت"، فيما كان سهما "هوم ديبوت" و"كاتربيلر" أكبر الخاسرين في المؤشر الصناعي داو جونز.





وجاء هبوط الأسهم الأمريكية تزامناً مع تصريحات رئيس الفيدرالي أمام الكونجرس والتي حذر خلالها من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتأثير ذلك على التوقعات السياسية للبنك.





فيما أشار باول إلى أن البنك يدعم نهج الصبر تجاه معدلات الفائدة في الوقت الذي يرسل فيه الاقتصاد الأمريكي إشارات متضاربة.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع عمليات البدء في بناء المنازل الأمريكية لأدنى مستوى منذ عام 2016.





كما أظهرت بيانات أخرى، ارتفاع أسعار المنازل الأمريكية بأبطأ وتيرة في 4 سنوات خلال ديسمبر الماضي، في حين ارتفعت ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة لأول مرة في 4 أشهر.





وعند ختام التعاملات، تراجع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1% ليصل إلى 26057.9 نقطة.





كما هبط "ستاندرد آند بورز" هامشياً بنحو 0.08% إلى 2793.9 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.07% مسجلاً 7549.3 نقطة.





وبحلول الساعة 9:06 مساءً بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.4% إلى 96.044.





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