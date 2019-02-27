2019/02/27 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متصاعدة من ارتفاع مستويات ديون الشركات، حيث يتعين على الشركات في جميع أنحاء العالم سداد أربعة تريليونات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة

وأضافت المنظمة في تقرير لها، يوم الإثنين: "في حالة التباطؤ الاقتصادي، ستواجه الشركات صاحبة الديون الضخمة صعوبات في سدادها، مما قد يزيد تأثيراً سلبياً على الاقتصاد في ظل انخفاض الاستثمار وارتفاع معدلات العجز عن السداد".





وتسارعت مستويات الاقتراض للشركات خلال العقد الماضي وسط معدلات الفائدة المنخفضة من البنوك المركزية الكبرى، بعد أن خفضت تكاليف الاقتراض في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.





وذكر التقرير أن الديون الشركات بلغت ما يقرب من 13 تريليون دولار في نهاية عام 2018، وهو ما يزيد عن ضعف مستوى الاقتراض قبل الأزمة المالية عام 2008.





وشهدت ديون الشركات من الاقتصادات المتقدمة نمواً بنسبة 70%، من 5.97 تريليون دولار في عام 2008 إلى 10.17 تريليون دولار في عام 2018.





وأشار التقرير إلى أن إجمالي ديون الشركات المستحقة السداد في الأسواق الناشئة بلغت 2.78 تريليون دولار في عام 2018، بزيادة 395 % مقارنة بعام 2008، بقيادة الصين.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة التعاون الاقتصادي: تزايد مخاطر ديون الشركات يهدد الاقتصاد العالمي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة التعاون الاقتصادي: تزايد مخاطر ديون الشركات يهدد الاقتصاد العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).