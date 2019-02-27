2019/02/27 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

09:59 - 26/02/2019

بغداد ـ موازين نيوز

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة عادل عبد المهدي، وناقش المجلس العديد من القضايا، واصدر عدة قرارات تتعلق بقروض الاسكان ومخصصات المهندسين الزراعيين والمهن الصحية وموظفي العقود.وذكر بيان لمكتب رئس الوزراء تلقت/ موازين نيوز / ، نسخة منه ان المجلس "وافق على تعديل قراره رقم 12 لسنة 2019 بشأن كيفية معالجة مسألة الموظفين المعينين بعقود او اجور يومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة".كما قرر مجلس الوزراء "تعيين المتقدمين على الدرجات الشاغرة ضمن المديرية العامة لتربية واسط، استناداً الى تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك رقم 4 لسنة 2018".وصوت مجلس الوزراء على "تعديل سقوف ومدة الإقراض لصندوق الإسكان العراقي، وحول تطوير مشروع مجاري الحسينية، وافق المجلس على تخويل وزيري الإعمار والتخطيط صلاحية تحديد مبالغ الاندثارات وفروقات الاسعار ومايترتب من زيادة الكلفة".وقرر مجلس الوزراء "زيادة مخصصات المهندسين الزراعيين واصحاب المهن الصحية، حيث تمت الموافقة على شمول المهندسين الزراعيين بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠٠٨، ومنح مخصصات بنسبة 30 ٪‏ من الراتب الاسمي لذوي المهن الصحية، ورفع التسكين لذوي المهن الصحية وصولا الى الدرجة الثالثة ولجميع العناوين على ان لايترتب استحداث عناوين وظيفية وان يستوعب الوصف الوظيفي ذلك".وقرر مجلس الوزراء "تثبيت عقود وزارة الكهرباء والموافقة على استحداث درجات وظيفية لغرض تثبيت الشركات العامة والمديريات الممولة".ووافق المجلس على إقرار توصية المجلس الوزاري لشؤون الطاقة بشأن تمديد عقد شراء الطاقة الكهربائية مع الشركة الايرانية.وصوت المجلس على تمديد عقد EPC مع الائتلاف الكوري لمشروع مصفى كربلاء، الى جانب الموافقة على التعاون مع صندوق بعثة الامم المتحدة يونامي لإعادة الإعمار والتعافي.انتهىم ح ن

اخبار ذات الصلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصوت على تعديل سقوف ومدة الإقراض لصندوق الإسكان ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصوت على تعديل سقوف ومدة الإقراض لصندوق الإسكان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).