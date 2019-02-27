مرشحة رئاسية أمريكية: ترامب عنصري (فيديو)

2019/02/27 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت المرشحة الرئاسية الأمريكية السيناتور كاميلا هاريس، الرئيس دونالد ترامب، بـ"العنصرية"، وذلك في انتقاد مباشر لترامب حاول العديد من المرشحين الرئاسيين تجنبه.

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