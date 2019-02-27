الحوثي يرد على ترامب: داني خطفته جماعة إرهابية وإعلانك مغالطة لتغطية فشل

2019/02/27 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحرير مواطنه داني بورش، الذي كان مختطفا في اليمن.

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