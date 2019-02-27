2019/02/27 | 01:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إصابة عنصر أمني كردي بتعرض لداعش في خانقين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة عنصر أمني كردي بتعرض لداعش في خانقين ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة عنصر أمني كردي بتعرض لداعش في خانقين ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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