2019/02/27 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة عنصر أمني كردي بتعرض لداعش في خانقين

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