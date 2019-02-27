ميلان غاتوسو يعود بنتيجة مرضية من العاصمة

2019/02/27 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض ميلان على مضيفه لاتسيو الثلاثاء التعادل بلا أهداف في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم.وواصل ميلان نتائجه الملفتة في الفترة الأخيرة محافظاً على سجله النظيف من الهزائم منذ الخسارة أمام يوفنتوس بهدف نظيف في السوبر الإيطالي 16 كانون الثاني/يناير.ولعب ميلان المباراة بعد ثلاثة انتصارات توالياً في الدوري الإيطالي في موقف مناقض للاتسيو الذي كان خسر ثلاث مباريات توالياً أيضاً واحدة في الدوري واثنتين في يوروبا ليغ.وكان صاحب الأرض الطرف الأخطر بـ16 تسديدة ككل خلال المباراة مقابل 7 لميلان.ويلعب في نصف النهائي الآخر فيورنتينا وأتالانتا، علماً أنّ الأخير أخرج يوفنتوس حامل اللقب في المرحلة الفائتة.

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