ليستر سيتي يستعيد ذاكرة الانتصارات

2019/02/27 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق ليستر سيتي فوزاً هاماً على ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف، تحت أنظار مدربه الجديد بريندن رودجرز في إطار المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.والفوز هو الأول لليستر منذ تغلبه على إيفرتون بهدف نظيف في المرحلة 21 علماً بأن الفريق خسر آخر ثلاث مباريات في الدوري الممتاز وهو ما أدى إلى اتخاذ إدارة النادي قراراً بإقالة مدرب الفريق السابق، الفرنسي كلود بويل.افتتح التسجيل ديماراي غراي للثعالب في الدقيقة العاشرة وأضاف المهاجم الدولي السابق جايمي فاردي الهدف الثاني في الدقيقة 63، قبل أن يقلص برايتون الفارق عبر لاعبه ديفي بروير في الدقيقة 66.ورفع ليستر رصيده إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشرة فيما تجمد رصيد برايتون عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.وضمن المرحلة ذاتها حقق نيوكاسل فوزاً بالغ الأهمية على بيرنلي بهدفين دون رد سجلهما فابيان شار (24) وشون لونغستاف (38).وأصبح رصيد نيوكاسل 31 نقطة في المركز الثالث عشر متقدماً على بيرنلي بنقطة واحدة الذي دخل منتشياً المباراة عقب فوزه في المرحلة السابقة على توتنهام (2-1).وانتفض أخيراً إيفرتون التاسع عقب 3 هزائم متتالية بفوزه العريض على كارديف سيتي بثلاثة أهداف متتالية أحرز منها غيلفي سيغوردسون هدفين في الدقيقتين 41 و66 ودومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقة 93.وضمن المرحلة ذاتها حقق هادرسفيلد تاون فوزاً مفاجئاً على ولفرهامبتون بهدف نظيف.

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