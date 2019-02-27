كاراكاس تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتنظيم وتمويل وإدارة العدوان ضد فنزويلا

2019/02/27 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، في الأمم المتحدة، عن شراء أسلحة للمعارضة الفنزويلية في أوروبا الشرقية.

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