نيبينزيا: هدف واشنطن الوحيد في فنزويلا هو تغيير النظام بما في ذلك بالطرق العسكرية

2019/02/27 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الهدف الوحيد لتدخل الولايات المتحدة في شؤون فنزويلا هو تغيير النظام فيها، مشيرا إلى أنه لا يستبعد غزو عسكري.

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