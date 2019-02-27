بما في ذلك سوريا...بوتين يناقش مع نتنياهو الوضع في الشرق الأوسط

2019/02/27 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيناقش خلالها الوضع في الشرق الأوسط.

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