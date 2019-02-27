الجيش اليمني يستعيد سلسلة جبلية استراتيجية في صعدة

2019/02/27 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف، أمس الثلاثاء، السيطرة على مواقع استراتيجية تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

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