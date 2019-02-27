منظمة الصحة العالمية تدين العنف ضد العاملين في المؤسسات الصحية في العراق

2019/02/27 | 02:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أدانت منظمة الصحة العالمية بشدة الاعتداء الجسدي الذي تعرض له أحد الأطباء مؤخرا، أثناء تقديمه الرعاية الطبية لسيدة تبلغ من العمر 70 عاما في حالة صحية حرجة في مستشفى آزادي التعليمي في محافظة كركوك.وفي بيان صحفي، دعا الدكتور أدهم رشاد إسماعيل نائب ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق السلطات العراقية إلى ضمان […]

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