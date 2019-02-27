2019/02/27 | 02:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أصل كلمة الولد قطعة من القلب أثبت العلم صحة هذه المقولة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: FEdf0f6uJGw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أصل كلمة الولد قطعة من القلب أثبت العلم صحة هذه المقولة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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