الدوري الإنجليزي.. ليستر يعود للانتصارات أمام أعين مدربه الجديد

2019/02/27 | 02:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تاريخ النشر:26.02.2019 | 22:30 GMT | آخر تحديث:26.02.2019 | 22:31 GMT | الرياضة

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فاز ليستر سيتي على برايتون 2-1 اليوم الثلاثاء بالجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي، والتي شهدت فوز نيوكاسل على بيرنلي (2-0) وكذلك فوز إيفرتون على كارديف سيتي (3-0).

سجل هدفي ليستر سيتي ديماراي جراي وجيمي فاردي في الدقيقتين (10، 63)، بينما سجل هدف برايتون ديفي بروبر في (د.66).ورفع ليستر سيتي، رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ12، وتجمد رصيد برايتون عند 27 نقطة في المركز الـ16.وتواجد في المدرجات المدرب الجديد للثعالب "بريندان رودجرز" حيث أعلنت إدارة النادي تعاقدها معه بشكل رسمي اليوم.نيوكاسل - بيرنلي 2-0سجل هدفي نيوكاسل، فابيان شار، وشون لونجستاف، في الدقيقتين (24، 38).ورفع نيوكاسل، رصيده لـ31 نقطة، في المركز الـ13، وتوقف رصيد بيرنلي عند 30 نقطة في المركز الـ15 بفارق الأهداف، خلف كريستال بالاس.وفي مباراة أخرى فاز إيفرتون على كارديف سيتي 3-0. سجل أهداف إيفرتون جيلفي سيجوردسون (هدفين) في الدقيقتين (41، 66)، ودومينيك كالفيرت ليوين في (د.90+3).ورفع إيفرتون، رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع، بفارق الأهداف أمام وست هام.وفي المباراة الرابعة، قاد ستيف موني فريقه، هيديرسفيلد تاون، لفوز صعب على ضيفه وولفرهامبتون (1-0).المصدر: وكالات

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