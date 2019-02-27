دي ماريا يقود سان جرمان إلى نصف نهائي كأس فرنسا

2019/02/27 | 02:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters

قاد الأرجنتيني أنخل دي ماريا فريقه باريس سان جرمان حامل لقب المواسم الأربعة الماضية، لبلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة كأس فرنسا، بتسجيله هدفين في الفوز على ضيفه ديجون 3-0 الثلاثاء.

وشكل الجناح الأرجنتيني محور الحركة في مباراة هيمن عليها فريق العاصمة الفرنسية، وحسم نتيجتها عمليا من الشوط الأول بهدفيه في (د.8 و28)، قبل أن يضيف البلجيكي توما مونييه الثالث في (د.77)، في ظل محاولات قليلة من ديجون صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري، بفارق 48 نقطة عن سان جرمان حامل اللقب ومتصدر الترتيب حاليا.المصدر: أ ف ب

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