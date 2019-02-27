مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح إلغاء إعلان ترمب حالة الطوارئ لتمويل بناء الجدار مع المكسيك

2019/02/27 | 03:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ سعيا منه لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

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