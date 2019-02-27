2019/02/27 | 03:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابتسام حوسني

فزاعة الحقل

تطرد جرادا

من هولها

يطير ...

و لا يقترب،

بيت مالنا

من عجزها

يصيبه العطب

حركته تشل

حولين كاملين،

حلزونات تدب

على ظهرها الصغير

أمنا يستثب،

حناجر شعب

يسكنها سعير غضب

على رصيف الطريق

تحفر أخاديد من لهب

تحطم جدران معبد

بصوته العاري

تاريخا جديدا

يكتب ....

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