قصة على حطب

2019/02/27 | 03:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علي السوداني

لم أعد أتذكر تفاصيل تلك القصة المدهشة .



كنتُ قرأتها قبل ثلاثين سنة .



وقع هذا في تمام بغداد العباسية المريضة أوانها .



قد أُبدِّل وجهَ الجمل الثلاث الفائتات ، وأُبقي على الجوهر ، نشداناً لدقة الواقعة ، ولذّة الوجع المصنوع ، من عصير الذاكرة .



سأكتبُ أنني لم أعد أتذكّر من تلك القصة المدهشة ، سوى خيالات مغبّشة ، مثل حلم عزيز .



كان عنوان القصة القصيرة هو " قبو البصل " وهي من نتاج الألماني الفذّ ، غونتر غراس .



لم تكن طويلة جداً ، لكنها ليست من الجنس الذي يسميه النقدة البطِرون " قصة قصيرة جداً " .



أظنها ساحت على خمس صفحات مسوّدات بخطِّ يدِ غراس .



هذا التعديل الشكليّ يتّصل بالجملة التي تشيل فوق تائها المربوطة ألرقم واحد .



ألجملة الثانية القائمة قبل سبعة سطور ، تشير إلى زمن قراءة النصّ .



أقصد وقت قراءتي قصة قبو البصل المذهلة .



لا أعتقد أنَّ ثلاثين سنة قد تراكمت فوق تلك الواقعة .



أعني حادثة قراءة القصة .



قد يكون الأمر هو محض دسيسة أزرعها اللحظة ، من أجل تعتيق وتخمير النصّ .



أقصد نصّي الذي أُحاول بناءه الليلة السخماء القائمة .



سأدمغ أنني كنتُ قرأتها قبل سبعٍ وعشرين سنة .



ربما كانت أزيد من عشرين وأقلّ من ثلاثين .



هكذا أكون قد أعطيتُ المسألة بُعداً أخلاقيّاً يسترها من التزوير والعوَر .

في هذا المفصل المُفَصَّلْ ، أشعر أنّكم قد كرهتموني .



قد يرغب أحدكم في منظر بعير قويٍّ هائجٍ يدبكُ فوق صدري ، وقد يقول قائلٌ منكم ، إنَّ الولد الكاتب الإبتدائي ، سيذهب بنا إلى الشطِّ ويُعيدنا منه عطاشى ، وقد يسوء الأمر ويتردّى ، فتتوقّف كثرة منكم ، عن مواصلة قراءة النصِّ إمعاناً في إهانة وتتفيه الكاتب الإبتدائي الذي يتوسَّلكم الليلة ، أن تصبروا عليه وتصابروا .



على الجملة التي تحمل فوق دالها الرقم ثلاثة ، سأُجري كثير تعديلات تستدعي عظيمَ صبر وجَلَد .



سأُنعشُ أمخاخكم وأُخفّف عنكم وعثاء ووحشة الرجوع صوب أول الحكي المسرود ، وأُعيد عليكم في هذا الموضع ، رسمَ الجملة الثالثة ، كما إنولدتْ أولَ مرة .

كنتُ كتبتُ في مفتتح القصِّ : وقَعَ هذا في تمام بغداد .



سأمحو مفردة " تمام " وسترون أنّ جملتي الحلوة مثل بغداد ، لم تنثلم .



كان عليَّ منذ البدء أن أكتبَ أنني قرأتُ قصة غراس ببغداد ، لكنَّ سلطان مفردة " تمام " قد أغواني .



قبل ثلاثة سطور مسطّرات من الآن ، وعدتكم بأنني سأُدخل الكثير التبديلات والإزاحات والنقشات على جسد الجملة الثالثة .

بغداد مدينة عظيمة .



أقصد شاسعة وكبيرة .



سأكتفي بمفردة " كبيرة " لأنّ شاسعة هي أُخت كبيرة ، وأنَّ ترك المفردتين نائمتين فوق جسد النصّ ، قد يُدخله في باب الحشو والترقيع والمطّ والّلغو الزائد .



سأترك القصة الآن وهي تتقلبُ على جمر المعنى .

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