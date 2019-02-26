حقوق الانسان تطالب الحكومة العراقية والاجهزة الامنية بإنقاذ المختطفين الإيزيديين

2019/02/27 | 04:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت مفوضية حقوق الانسان جريمة ذبح نساء إيزيديات مختطفات على يد تنظيم داعش الإرهابية.

وقالت المفوضية في بيان إن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبت ضد المكون الإيزيدي، داعية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية الى الاسراع بوضع الخطط الكفيلة بتحرير ما تبقى من النساء الايزيديات المختطفات وعدم تركهن يواجهن مصيرهن المحتوم.

وناشدت المفوضية الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية تكثيف جهودهم وتقديم المساعدة الممكنة للبحث عن مصير اكثر من ثلاثة الاف مختطف من ابناء المكون الايزيدي الذين ما زال مصيرهم مجهول لغاية الآن، مبينة أنها تلقت العديد من المناشدات بهذا الخصوص.

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