بوتفليقة ماض في ترشحه رغم المظاهرات الرافضة لولاية خامسة

2019/02/27 | 04:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيقدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشحه لولاية خامسة للمجلس الدستوري في الثالث من مارس/آذار المقبل، متجاهلا المظاهرات العديدة التي تعارض

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