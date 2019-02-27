رئيس وزراء العراق: بغداد قد تتسلم أسرى غير عراقيين من سوريا وهكذا سنتعامل معهم

2019/02/27 | 04:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس الثلاثاء إن العراق يمكن أن يساعد في نقل المحتجزين غير العراقيين الذين أسرتهم قوات سوريا الديمقراطية من تنظيم "داعش" الإرهابي في الأراضي السورية.

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