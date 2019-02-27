مقتل شخص وفقدان العشرات تحت الأنقاض إثر انهيار أرضي بمنجم ذهب في إندونيسيا

2019/02/27 | 04:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخص حتفه ولا يزال آخرون كثر تحت الأنقاض إثر انهيار أرضي بمنجم ذهب غير مرخص في إندونيسيا، وفقا ما نقلته وكالة رويترز عن الإدارة المحلية للحالات الطارئة.

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