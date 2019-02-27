مجلس النواب الأميركي يصوت على إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها ترامب

2019/02/27 | 04:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس صوّت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الديموقراطيون الثلاثاء بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يلغي حالة “الطوارئ الوطنية” التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية بهدف وقف الهجرة السريّة من المكسيك إلى بلاده.وانضمّ أكثر من 10 نواب جمهوريين إلى أقرانهم الديموقراطيين في تأييد مشروع القانون الذي تمّ إقراره […]

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