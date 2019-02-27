2019/02/27 | 04:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس فاز الرئيس النيجيري محمد بخاري بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت السبت متقدّماً بفارق شاسع يناهز خمسة ملايين صوت على أقرب منافسيه نائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر، كما أعلنت مفوضية الانتخابات ليل الثلاثاء.وأوضحت المفوضيّة أنّ عمليات فرز الأصوات انتهت في سائر ولايات البلاد باستثناء ولاية واحدة فقط هي ريفرز، ولكن التقدّم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوز محمد بخاري بولاية رئاسية ثانية في نيجيريا) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوز محمد بخاري بولاية رئاسية ثانية في نيجيريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).