كوهين يهدد بالكشف عن أسرار عن ترامب

2019/02/27 | 04:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى مبنى الكونغرس اليوم الثلاثاء للمثول أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ، في جلسة

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