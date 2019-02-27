ظريف: الصراع داخل السلطة سمّ قاتل

2019/02/27 | 04:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي – نسبت صحيفة إلى وزير الخارجية الإيراني المستقيل محمد جواد ظريف قوله خلال مقابلة نشرت، الثلاثاء، إن الصراع بين الأحزاب والفصائل

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