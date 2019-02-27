أزمة إيران أعمق من احتجاجات شعب غاضب: النظام منقسم

2019/02/27 | 05:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخفي الضوضاء الكبيرة المحيطة بالنظام والحكام في إيران، على مستوى السياسات الداخلية والخارجية، أزمة داخلية أعمق تضرب جذور الثورة الإسلامية التي أرست

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