النفط يرتفع مع تأكيدات أوبك بعدم الرضوخ لضغوط ترامب

2019/02/27 | 05:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ارتفعت عقود النفط الآجلة يوم الثلاثاء بعد أنباء عن أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستستمر في خفض الإنتاج على الرغم من ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي انتقد قبل يوم تكتل المنتجين بسبب ارتفاع أسعار الخام.وانخفضت الأسعار بأكثر من 3.5 بالمئة يوم الاثنين، في أكبر هبوط يومي هذا العام، بعد أن […]

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