إعلان فرض نظام مكافحة الإرهاب بمدينة نالتشيك الروسية

2019/02/27 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية قبردين بلقاريا، اليوم الأربعاء، فرض نظام عملياتي "لمكافحة الإرهاب" في أجزاء بمدينة نالتشيك عاصمة الجمهورية، للبحث عن أعضاء تابعة لجماعات دينية متطرفة.

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