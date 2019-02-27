2019/02/27 | 08:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ما أعلنته المعارضة الفنزويلية بأنّ مسؤولين في نظام حليفه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لجأوا إلى تركيا.وقال أردوغان في مقابلة مع شبكة “أن تي في” الإخبارية التركية “لا أحد فرّ من فنزويلا للجوء إلى بلادي، هذا غير صحيح”.وكان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اردوغان يرد على رئيس فنزويلا المؤقت) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اردوغان يرد على رئيس فنزويلا المؤقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).