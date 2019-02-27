مؤتمر لوزراء خارجية روسيا والصين والهند

2019/02/27 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة تحاول التدخل عسكريا في فنزويلا، داعيا واشنطن إلى الاستماع إلى أصوات الدول المجاورة لهذا البلد والرافضة لأي تدخل عسكري.

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