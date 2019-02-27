برندان رودجرز مدربا جديدا لليستر سيتي

2019/02/27 | 08:34

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اختار نادي ليستر سيتي بريندان رودجرز، مديرا جديدا للفريق بعد أن تلقى الفريق الهزيمة الرابعة على ملعبه في الدوري الممتاز، لأول مرة منذ عام 2000.وقع المدرب الأيرلندي الشمالي عقدا مع ناديه الجديد حتى يونيو/حزيران 2022، خلفا للمدرب السابق كلود بويل، الذي أقيل يوم الأحد بعد 16 شهرا من توليه المسؤولية.ويمثل هذا العقد بمثابة عودة رودجرز، مدرب نادي سيلتيك الاسكتلندي السابق، للدوري الإنجليزي الممتاز (بريمير ليغ)، وكان قد عمل من قبل مدربا لليفربول وسوانسي سيتي.وعلق رودجرز "سأكرس كل حياتي لجعل الجماهير تفخر بناديها".وشاهد المدرب الجديد من المدرجات فوز فريقه الجديد على برايتون، بهدفين مقابل هدف واحد، الثلاثاء، وتحدث إلى اللاعبين في غرفة تغيير الملابس بعد المباراة.ليفربول يتوصل إلى اتفاق مع مدرب سوانزي لتدريبه في الموسم المقبلمقتل مالك ليستر سيتي في تحطم مروحيتهالجزائري رياض محرز يسحب طلب الانتقال من ليستر سيتيوأضاف أنه أمر "متميز ومشرف" أن أتولى هذه المهمة.



وتابع: "معا، سنكون أقوى وأتطلع إلى العمل مع اللاعبين وطاقم العمل والجمهور لاتخاذ القرارت الصحيحة للمضي قدما نحو الأمام".وانضم لفريق العمل الجديد مع رودجرز، المدافع السابق لنادي أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي ومدافع سيلتيك كولو توري، كمدرب للفريق الأول، وكان يعمل في السابق معه في سيلتيك.أثناء وجوده في ليفربول، اقترب رودجرز من الفوز بلقب الدوري الممتاز في 2013-2014 قبل أن يتم إقالته في أكتوبر/تشرين الأول 2015.ثم تولى تدريب سيلتيك في مايو/آيار 2016، وفاز بجميع الجوائز المحلية السبعة المتاحة في اسكتلندا، وآخر إنجازاته قيادة الفريق في كأس رابطة الأندية الاسكتلندية في ديسمبر/كانون الأول.وخلال سنتين ونصف من عمله في اسكتلندا، تأهل مرتين إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وكسر الرقم القياسي البريطاني المسجل منذ 100 عام، حين خاض 69 مباراة بدون هزيمة.كما درب أيضا واتفورد وريدينغ، وحصل على لقب مدرب العام في 2014.وقال نائب رئيس النادي ايوات سريفادابانابرابها، "سعيد للغاية بوجود بريندان مدربا لفريق ليستر سيتي".وأضاف: "أتطلع إلى رؤية ما يمكن أن يحققه مع فريقنا الشاب الموهوب، وفريق العمل الماهر والمتفاني".وسيكون رودجرز رابع مدرب لنادي ليستر سيتي بعد 23 شهرا من إقالة كل من بويل وكرايغ شكسبير، وكلاوديو رانييري الفائز ببطولة الدوري الممتاز عامي 2015-16.وخسر ليستر سيتي أمام كريستال بالاس 4-1، السبت، وهي الخسارة الرابعة على التوالي، وهو ما يحدث لأول مرة في الدوري الممتاز منذ يناير/كانون الثاني عام 2000.

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