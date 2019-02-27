2019/02/27 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن صيغة روسيا والهند والصين "ريك"، مطلوبة كمنصة لإيجاد حلول للعديد من الأزمات.

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