بوتين يأمر بإنشاء وزارة الأركتيكا

2019/02/27 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزيد الدولة الروسية اهتمامها بمنطقة القطب الشمالي.

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