العمليات المشتركة تكشف مكان احتجاز الدواعش الذين تم استلامهم من سوريا

2019/02/27 | 08:39

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بغداد- العراق اليوم:

كشفت قيادة العمليات المشتركة مكان احتجاز الدواعش العراقيين والاجانب الذين تم تسليمهم إلى السلطات...





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