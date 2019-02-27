مهندسو النفط يتفاجؤون بقرار صاعق للوزارة رغم اعتصامهم

2019/02/27 | 08:39

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بغداد- العراق اليوم:

تفاجئ مهندسو النفط بقرار صاعق صدر عن الوزارة رغم الاعتصام امام المبنى الحكومي لثلاثة أيام.

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