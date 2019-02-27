مفتشية الداخلية تصدر توضيحا بشأن جواز السفر الصادر بوثائق مزورة

2019/02/27 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الى وزارة الخارجية

م/ توضيح

تناقلت وسائل الاعلام الخبر الصادر عن موقعنا الرسمي حول إصدار جواز سفر بوثائق مزورة من احدى السفارات وبهذا الصدد نود ان نوضح

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