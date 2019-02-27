وزير الصناعة والمعادن يبحث مع وكيل وزير الدفاع الإيراني فرص ومجالات التعاون والعمل المشترك

2019/02/27 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري اليوم الثلاثاء في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة السيد وكيل وزارة الدفاع الإيراني والوفد المرافق له بحضور مستشار الوزارة المهندس عباس نصرالله محان ومدير عام شركة الصناعات الحربية العامة المهندس جلال حسين عباس للتباحث حول مجالات التعاون وفرص العمل المتاحة بين الجانبين.وأكد الوزير الجبوري خلال اللقاء توجه الوزارة بالانفتاح على دول العالم للاستفادة من التجارب الناجحة ومواكبة التطور التكنولوجي الحاصل لتطوير القطاع الصناعي العراقي العام والخاص والمختلط، مستعرضا إمكانيات وزارة الصناعة وخبراتها المتاحة في المجال الصناعي وبالاخص في مجال الصناعات الحربية والمتمثلة بشركة الصناعات الحربية العامة ومعاملها، لافتا إلى أن هناك خططا وبرامج ضمن محاور المنهاج الحكومي لدعم وتنشيط الصناعة الحربية وتلبية احتياجات المنظومة الأمنية في البلاد.وأعرب الوزير الجبوري عن ترحيبه بهذا اللقاء، مبديا في ذات الوقت الاستعداد والرغبة لفتح آفاق التعاون مع الجارة إيران في شتى المجالات الصناعية.من جانبه أكد وكيل وزير الدفاع الإيراني استعداد وحرص بلاده على دعم العراق في كافة المجالات والأصعدة بمايخدم المصالح المشتركة ويعزز من قوة العلاقات التي تربط البلدين الجارين.

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