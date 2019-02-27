مجلس النفط والغاز في كوردستان يعقد اجتماعا برئاسة بارزاني لمناقشة ملفين

2019/02/27 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان يعقد مجلس شؤون النفط والغاز التابع لحكومة اقليم كوردستان يوم الاربعاء اجتماعا لمناقشة ملفين مهمين يتعلقان بالأوضاع المالية والاقتصادية في الاقليم.

وبحسب المعلومات فإن جدول اعمال الاجتماع الذي سيرأسه رئيس وزراء الاقليم نيجيرفان بارزاني سيتضمن مناقشة تقررين حكوميين.

وتفيد المعلومات ان المحور الاول للاجتماع سيشهد تقديم وزير المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم تقريرا عن الايرادات، والمصروفات المالية.

وتشير المعلومات ان المحور الثاني للاجتماع سيناقش تقريرا لوزير الثروات والمواد الطبيعية في حكومة كوردستان آشتي هورامي عن الصادرات النفطية والايرادات المتحققة منها.

وسيناقش المجلس على هامش الاجتماع ايضا تقرير يتعلق بالموازنة المالية الاتحادية، و رواتب الموظفين المرسلة من بغداد.

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