نجاة شرطي من محاولة انتحار في الرفاعي

2019/02/27 | 08:44

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار نجاة احد منتسبيها من الموت انتحارا في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة .

وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ان منتسبا في شرطة الرفاعي اقدم على اطلاق النار على نفسه من بندقية كلاشنكوف في احدى السيطرات ال

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار نجاة احد منتسبيها من الموت انتحارا في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ان منتسبا في شرطة الرفاعي اقدم على اطلاق النار على نفسه من بندقية كلاشنكوف في احدى السيطرات الامنية .وبين ان الشرطي نجا من الموت بعد نقله الى المستشفى ، في الوقت الذي فتحت فيه الشرطة تحقيقا في الحادث لمعرفة اسبابه.وبين ان التحقيقات الاولية اشارت الى وجود مشاكل عائلية وراء اقدام الشرطي على محاولة الانتحار .انتهى،ت ع ح.

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