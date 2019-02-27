موسكو: ضرورة احترام سيادة فنزويلا

2019/02/27 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مجددا اليوم إلى احترام سيادة فنزويلا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول فنزويلا وفق ما نقل موقع روسيا اليوم: أن “الهدف الوحيد لتدخل الولايات المتحدة في شؤون فنزويلا ليس حل مشكلاتها ولا الاهتمام بشعبها بل تغيير النظام بما […]

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