مقرب من ترامب: القوات الأميركية ستغادر العراق في هذه الحالة

2019/02/27 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أقر أحد المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتصاعد المطالب الشعبية والسياسية في العراق المطالبة بمغادرة القوات الأميركية، فيما أكد أن ترامب سيسحب قواته من العراق اذا تقدمت الحكومة العراقية بطلب لنظيرتها الأميركية.وقال مدير التحالف الأميركي الشرق الاوسطي توم حرب في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “هناك اصواتا عراقية تطالب برحيل القوات الأميركية […]

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